Putin ve Kim Jong-un görüşmesi sona erdi
Rusya lideri Putin ve Kuzey Kore lideri Kim arasındaki görüşme 3.5 saat sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore Yarımadası'ndaki durumu nasıl düzeltebileceklerini görüştüklerini söyledi.
İkili görüşmeyi 'gayet kapsamlı' olarak nitelendiren Putin, Kim ile Rusya ve Kuzey Kore ilişkilerinin tarihi ve ikili ilişkilerin gelişmesi konusunda beklentileri konuştuklarını bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya geldikleri ilk zirvede iki ülke arasındaki bağları güçlendirme taahhütünde bulundu.
Görüşmede, ABD ile ilişkiler de ele alındı; özellikle nükleer silahlar ve yaptırımlar konusu gündeme geldi.
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