Putin ve Kim görüşmeye hazırlanıyor
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nisan ayı sonunda bir araya geleceğini duyurdu.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un nisan ayı sonunda Rusya’yı ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, Kim’in ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ifade edildi.
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun’un Rus yetkililerle Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını görüşmek üzere 17-18 Nisan tarihlerinde Moskova'ya ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.
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