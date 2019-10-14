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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Putin: Umarım olmaz ama yeni Soğuk Savaş’a hazırız

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin: Umarım olmaz ama yeni Soğuk Savaş’a hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada kapsamlı yeni bir Soğuk Savaş başlamayacağını umduğunu, ancak başlaması durumunda bile Rusya’nın buna hazır olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Rus ve Arap medyasına demeç veren Putin, “Yeni Soğuk Savaş çıkar mı” sorusuna, “Doğrusu yeni Soğuk Savaş ve silahlanma yarışı başlamasını istemiyorum. Umarım başlamaz. Ancak benzer bir gelişme yaşanır ise Rusya buna şimdiden hazırlıklı. Bizim elimizde kimsenin geliştirmeyi bile başaramadığı yeni nesil silahlar mevcut. Dolayısıyla bu tür gelişmeler yaşanırsa biz hazırlıklıyız” açıklamasını yaptı.

ASKERİ BÜTÇELER

Rusya’nın kimseyle silahlanma yarışına girmeyeceğini de vurgulayan Putin, “Ülkelerin askeri bütçelerine göz atmak yeterli. Günümüzde ABD yılda 700 milyar dolar harcıyor. Onu Çin, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Japonya izliyor. Rusya’nın yıllık askeri bütçesi ise 48 milyar dolar. Dolayısıyla biz silahlanma yarışına girmek niyetinde değiliz. Sonra ilerleyen silah teknolojileri çoğu zaman parayla ölçülmüyor. Nicelikten ziyade nitelik önemli. Bizim bu hususta eksiğimiz yok” ifadelerini kullandı. 

NATO’DAN KORKMUYORUZ’

YAPTIĞI açıklamada NATO hakkında da görüş belirten Putin, “NATO ittifakının bizim sınırlarımıza yaklaşması, Romanya ve Polonya’ya füze üsleri kurduğu bir gerçek. Biz de doğal olarak rahatsız oluyoruz. Rusya’nın stratejik silahlarının üstesinden bize yaklaşarak gelebileceklerini düşünüyorlar. Ancak günümüzde Batı’daki askeri uzmanlar bile bu adımların sonuç vermeyeceğini söylüyor. Sonra NATO’da artık eski askeri yapı değil. İçerisinde ciddi dönüşümler cereyan ediyor” dedi.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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