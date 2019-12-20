Putin: ‘Türkiye’den Libya için heyet gelecek’
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin yanı sıra Libya krizinin de Türkiye ile yürütülen temasların odağında olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Ankara’dan gelecek bir heyetle Libya meselesini görüşeceklerini açıkladı.
Yıllık basın toplantısında AA muhabirinin, “Moskova’nın Libya’da Halife Hafter’i desteklediği öne sürülüyor. Bu doğru mu” sorusu üzerine Rusya lideri şöyle konuştu: “Rusya olarak hem (Fayez el) Sarraj hem de (Halife) Hafter ile temas halinde olduğumuzu söyleyeyim. Rusya’nın Libya’daki durumla ilgili resmi tutumu, çatışan tarafların bir an önce masaya oturmasıdır... Türkiye’den önümüzdeki günlerde özel bir heyet bekliyoruz. Biz Libya’da tüm devlet unsurlarıyla birlikte normal bir yönetimin şekillenmesini istiyoruz. Bu yönde de uluslararası topluluk ile çalışmaya devam edeceğiz.”
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