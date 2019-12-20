Putin: ‘Türkiye’den Libya için heyet gelecek’

Yıllık basın toplantısında AA muhabirinin, “Moskova’nın Libya’da Halife Hafter’i desteklediği öne sürülüyor. Bu doğru mu” sorusu üzerine Rusya lideri şöyle konuştu: “Rusya olarak hem (Fayez el) Sarraj hem de (Halife) Hafter ile temas halinde olduğumuzu söyleyeyim. Rusya’nın Libya’daki durumla ilgili resmi tutumu, çatışan tarafların bir an önce masaya oturmasıdır... Türkiye’den önümüzdeki günlerde özel bir heyet bekliyoruz. Biz Libya’da tüm devlet unsurlarıyla birlikte normal bir yönetimin şekillenmesini istiyoruz. Bu yönde de uluslararası topluluk ile çalışmaya devam edeceğiz.”