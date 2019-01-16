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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.01.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Putin: Türk Akımı'nın 2019 sonunda çalışmasını planlıyoruz

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Putin: Türk Akımı'nın 2019 sonunda çalışmasını planlıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk Akımı'nın inşası ile ilgili sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, "Doğal gaz boru hattının 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan'a yapacağı ziyaret öncesinde, bu ülkedeki "Politika" ve "Vecernje Novosti" gazetelerine ortak röportaj verdi.

Rusya ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkilerin temelinde iki ülke halklarının asırlara dayanan dostluğunun bulunduğunu vurgulayan Putin, 21. yüzyılda da bu güven ve iş birliği geleneğini sürdürmek ve geliştirmek istediklerini kaydetti.

İkili ilişkilerin her alanda geliştiğine dikkati çeken Putin, 2017'de ticaret hacminin 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu, ayrıca Sırbistan'daki Rus yatırımlarının da 4 milyar doları aştığını aktardı.

Türk Akımı Projesi'ne değinen Rus lider, "Türk Akımı'nın inşası ile ilgili süreç planlandığı gibi gidiyor. Bu doğalgaz boru hattının 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Gasprom'un, bu boru hattının karadan Avrupa'ya uzatılması noktasında farklı varyasyonları değerlendirdiğini belirterek, "Bunlardan biri de Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan üzerinden Avusturya'daki dağıtım merkezine bağlamak. Böyle bir durumda Sırbistan sadece Rus gazını kullanmayacak, aynı zamanda onun ulaştırılmasını da sağlayacak. Bu da Sırp ekonomisine önemli bir fayda sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"BALKANLAR'DAKİ İSTİKRARSIZLAŞTIRICI FAKTÖR ABD VE BAZI BATILI ÜLKELERİN POLİTİKALARI"

Batılı ülkelerin, Rusya'nın Balkanlar'daki istikrarsızlaştırıcı faktör olduğu yönündeki iddialarını da değinen Putin, "Eğer Balkanlar'daki durumu konuşuyorsak, buradaki ciddi istikrarsızlaştırıcı faktör, ABD'nin ve bazı Batılı ülkelerin bölgedeki etkilerini güçlendirmeye yönelik politikalarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın, Balkanların ne kadar karmaşık olduğunu bilerek her zaman yapıcı bir iş birliğinden yana olduğunu söyleyen Putin, "Rusya'nın bugün burada çok dostu var, bunlardan biri de stratejik ortağımız Sırbistan'dır. Bu nedenle bölgesel güvenliğe ve istikrarın güçlenmesine destek olmak önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Putin, Kosova'nın kendi ordusunu kurmasına Avrupa Birliği'nin (AB) pasif bir tepki vermesine şaşırdıklarını aktararak, konuyu, "Zira bu bölgede yaşayan Sırplar, bunu güvenliklerine tehdit olarak algıladı. Böylesine tek taraflı ve uluslararası hukuka aykırı hamlelere göz yummasının, AB'nin çıkarına olacağı söylenemez." şeklinde yorumladı.

NATO'nun, Balkanlar'daki etkinliğini artırmaya çalıştığını kaydeden Putin, şunları kaydetti:

"Ancak bununla sadece Avrupa kıtasındaki bölünmüşlüğün çizgilerini yeniliyor. Tüm bunlar, nihayetinde istikrarın güçlenmesine değil, Avrupa'da güvenin azalmasına ve gerilimin artmasına yol açıyor."

"YENİ KİLİSE SİYASİ VE SEKÜLER"

Putin, Ukrayna kilisesine bağımsızlık verilmesine de değinerek, ABD'nin ve Fener Rum Patrikhanesi'nin desteğine sahip Ukrayna yönetiminin bu hamlesinin, tamamen kilise yasalarına aykırı olduğunu belirtti.

Yeni kilise projesinin tamamen siyasi ve seküler bir proje olduğunu savunan Rus lider, "Onun başlıca amacı Rusya ve Ukrayna halklarını ayırmak, sadece ulusal değil, dini bir ayrılığın da tohumlarını atmaktır." yorumunda bulundu.

Putin, kilise meselesinde tehlikeli bir siyasileştirmenin söz konusu olduğunu ifade ederek, yeni Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsız olmadığını, zira tamamen İstanbul'daki Patrikhanenin kontrolü altında olduğunu vurguladı.

RUSYA YENİ BİR SİLAHLANMA SAVAŞINA SICAK BAKMIYOR

ABD'nin Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'ndan çıkacağına dair açıklamaları da değerlendiren Putin, Rusya'nın güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturacak bir duruma göz yummayacaklarını ifade etti.

Rusya'nın sorumluluk sahibi ve sağlıklı düşünen bir ülke olarak yeni bir silahlanma savaşına sıcak bakmadığını kaydeden Putin, ABD'nin söz konusu anlaşmadan çıkmak istemesine rağmen diyaloğa devam etmeye açık olduklarını bildirdi.

Batı'ya "şantaj, tehdit ve provokasyon yöntemlerinden vazgeçme ve uluslararası hukuka saygı gösterme" çağrısında bulunan Putin, "Tam olarak bu, barışın korunması, küresel ve bölgesel güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesinin yoludur." ifadesini kullandı.

Putin, Sırbistan'ın AB'ye girmesi durumunda ikili ilişkilerin nasıl seyredeceğine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Batılılardan farklı olarak biz Sırbistan'a 'Rusya ya da AB' gibi yapay bir seçim dayatmıyoruz. Sırbistan'ın AB'ye Rusya'nın da Avrasya Ekonomik Birliğine üyeliği, ikili iş birliğinin geliştirilmesine engel olmayacaktır."

 

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