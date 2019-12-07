Putin tercüme hatası sebebiyle Almancasını konuşturdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentinde Alman girişimcilerle bir araya geldi. Girişimcilerle yaptığı toplantı sırasında tercüme hatası yaşandığını fark eden Putin, Almanca olarak, "Yanlış olan ne?" dedi.

СОЛОВЬЕВ, [6 дек. 2019 в 19:34]

«Was ist los?»: На встрече с немецким бизнесом не заработал перевод, и Путин перешел на немецкий сам pic.twitter.com/KZkQh4w7YO — Татьяна (@malta2803) December 6, 2019

Putin'in verdiği tepki kahkaha tufanına yol açtı. Bir süre daha Almanca konuşan Rus lider, "Anlattıklarımı daha sonra söylerim. Çok da ilgi çekici şeyler değildi." diyerek gülümsedi. Espirili sözlerinin ardından Putin konuşmasını Rusça olarak sürdürdü.

Putin'in Almanca konuştuğu anlara dair görüntüler sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekoru kırdı.

Doğu Almanya'da KGB ajanı olarak çalışan Rus lider Putin zaman zaman bazı görüşmelerde Almanca da konuşuyor. Putin'in Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile Almanca konuştuğu ve davet mektuplarına Almanca yanıt verdiği biliniyor.

Rus lider geçtiğimiz yıl Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'in düğün törenine katılmış ve bu özel günde Almanca ve vals yeteneklerini sergilemişti.