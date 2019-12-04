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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.12.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Putin tepki gösterdi: TürkAkım inşaatını yavaşlatıyorlar

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Putin tepki gösterdi: TürkAkım inşaatını yavaşlatıyorlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bulgaristan’ın TürkAkım doğal gaz boru hattının inşaatını kasıtlı olarak yavaşlattığını savunarak, "Eğer Bulgaristan projeyi gerçekleştirmek istemiyorsa, Güney Avrupa’da fırsatlarımızı gerçekleştirecek farklı yollar buluruz." dedi.

Putin, Rusya’yı ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Soçi kentinde görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Putin, "Sırbistan, TürkAkım’ın Güney Avrupa’da karada devam eden kısmı olan gaz iletim sisteminin inşasına katıldı. Boru hattının Sırbistan’daki inşaatı gelecek haftalarda tamamlanacak." diye konuştu.

Sırbistan’daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinin kapasitelerinin artırılmasına yönelik anlaşma sağlandığını belirten Putin, "Sırbistan’daki yer altı gaz depolama tesislerinin kapasitesini 750 milyon metreküpten 2 milyar metreküpe çıkaracağız." ifadesini kullandı.
Büyük çaplı enerji projelerinin Sırbistan için fayda sağlayacağını anlatan Putin, "Bu tür projelerin yalnızca Sırbistan için değil, aynı zamanda Balkanlar ve tüm Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sağlayacağına eminiz." dedi.

TürkAkım boru hattının inşasıyla ilgili Bulgaristan’a yönelik eleştirilerde bulunan Putin, şunları kaydetti:

"Bulgaristan, Rus gazının Türkiye üzerinden Bulgaristan’a sevk edilmesi için Rusya’ya sağladığı güvencelere ve ilettiği taleplerine rağmen, ne kadar üzücü ve garip dursa da projenin inşaatını kasıtlı bir şekilde erteliyor. TürkAkım’ın Bulgaristan’daki inşaatına dair nasıl uygulanacağını göreceğiz. Eğer Bulgaristan projeyi gerçekleştirmek istemiyorsa, Güney Avrupa’da fırsatlarımızı gerçekleştirecek farklı yollar buluruz."

Vucic ise Rusya ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin istikrarlı bir şekilde artığını belirterek, "Ordularımız arasında ve askeri-teknik alanlarda mükemmel bir iş birliğimiz var. Ordumuza verdikleri destekten ötürü Rusya’ya teşekkür ediyoruz. Putin bana hangi silahları almamız gerektiğine yönelik tavsiyede bulunmuştu, ben de onu dinledim, şimdi silahları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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