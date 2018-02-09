Putin 'telefon sırrını' açıkladı

Putin, Bilim ve Eğitim Kurulu’nun toplantısında herkesin cebinde bir akıllı telefon olduğunu söyleyen Kurçatovsk Enstitüsü Müdürü Mihail Kovalçuk’a, kendisinin akıllı telefonu olmadığı yanıtını verdi.

Kovalçuk'un, teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini anlatırken, herkesin kullandığı akıllı telefonlar ile sesli bir mesajın işlemden geçmesi için, bir litre suyun kaynatılmasında kullanılan enerjiye ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi üzerine Putin, gülümseyerek: “Herkesin akıllı telefonu olduğunu söylediniz, fakat benim öyle bir telefonum yok. Evet, sizin de yok, görüyor musunuz? Oysa herkesin (akıllı telefonu) olduğunu söylüyorsunuz” diye konuştu.

Su konusuna da değinen Putin, "Eğer su temizse, onu kaynatmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2014'teki bir açıklamasında Putin’in cep telefonu kullanmayıp, farklı iletişim araçlarını tercih ettiğini ve interneti aktif bir şekilde kullandığını belirtmişti.