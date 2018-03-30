Putin, “Şeytan-2” füzesiyle bir daha gözdağı verdi
Batı arasında diplomasi cephesinde ilişkiler kopma noktasına gelen Rusya, fırlattığı füzeyle gözdağı verdi.
1 Mart tarihinde Putin’in federal meclis konuşmasıyla dünyaya gözdağı verdiği, ancak varlığı uzmanlar tarafından sorgulanan “Sarmat” (Şeytan-2) akıllı kıtalar arası füze Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün bir daha fırlatılarak dünyaya gösterildi.
Korkunç silahın Moskova’nın savaş envanterinde yerini almak üzere olduğunu kanıtlamak için yapılan gövde gösterisi dün askeri poligonlardan birinde gerçekleştirildi. Sarmat füzesinin başarıyla denendiğini duyuran Savunma Bakanlığı yayın organı “Kızıl Yıldız” gazetesi “Rusya’nın son model nükleer vurucu gücünü oluşturacak Sarmat füzesinin ikinci başarılı denemesi yapıldı. Şimdiki fırlatma füze beynine girilen parametrelerin hedefe ulaşma sırasında doğru çalışıp çalışmadıklarını test etme amacı taşıyordu. Deney sonucunda akıllı kıtalar arası füzenin verimli çalıştığı bir kez daha kanıtlanmış oldu” dendi.
Rusya’nın savaş nöbeti tutmaya başlayacak ayrılan başlıklı ve akıllı “Sarmat” (Şeytan-2) füzesi Sovyetler Birliği yıllarında Rusya ve Ukrayna tarafından ortaklaşa üretilen “Voyevoda” (Şeytan-1) füzesinin yerini alacak. Rusya ile Ukrayna arasında 2014 yılında patlak veren krizin ardından Putin yönetimi eski ortak füzeden vazgeçerek Rus milli Şeytan füzesini üretmeyi öncelikli hedefler arasına almıştı
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