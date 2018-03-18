Putin seçilecek ama... Gözler katılım oranında
Rusya’da bugün seçim günü. Vladimir Putin’in dördüncü kez devlet başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçimler Putin’e yönelik bir halkoylaması gibi de görüldüğünden katılım oranına büyük önem veriliyor. Bu nedenle seçmene ‘sandığa gitme’ çağrısı yapılıyor. Hatta bazı yerlerde baskı uygulandığı iddiaları da gündeme geldi.
RUSYA halkı, bugün sandık başına giderek 2024 yılına kadar ülkeyi yönetecek liderini belirleyecek. Başkanlık sistemiyle yönetilen Rusya Federasyonu’nda şimdiki Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Geride kalan biri kadın yedi adayın ise Putin’e sadece seçim fonu oluşturduğu gözleniyor. “Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1991 yılından bu yana en heyecansız seçim kampanyası dönemini yaşadı” demek hata olmaz.
NÜKLEER FÜZELERLE GÖSTERİ
Başkan Vladimir Putin, seçim öncesinde hiçbir tartışma programına katılmamayı tercih etti. Bunun yerine ülkenin çeşitli yerlerine seyahatler düzenledi. Maaşları arttırma, sağlık sistemine daha fazla fon ayırma, altyapıyı iyileştirme vaatlerinde bulunan Putin, ayrıca Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını, ABD ve müttefiklerinin Moskova’yı zayıflatma çabaları olarak değerlendirerek, bundan onur duyulması gerektiğini ifade etti. Yeni nükleer silahların geliştirildiğini ilan ederek ‘güçlüyüz’ mesajı verdi.
Bu arada, İngiltere ile yaşanan ‘ajan krizi’ ise Batı ile tansiyonu bir kez daha yükseltti.
BİZZAT ÇAĞRI YAPTI
65 yaşındaki Vladimir Putin’e halk desteğinin sürdüğünü söyleyebilmek için seçime katılımın yüksek olmasına büyük önem veriliyor. Anketler doğru çıkarsa katılımın yüzde 63-67 arasında olması öngörülüyor. Başkan Putin de önceki gün memleketi St.Petersburg’tan yaptığı televizyon açıklamasında sandığa gidilmesi çağrısı yaptı. Putin, “Halkın iradesi, her bir Rus vatandaşının iradesi, ülkenin gideceği yolu belirleyecek. Sevdiğimiz büyük Rusya’nın geleceği için seçme hakkınızı kullanın” dedi.
BOYKOT ÇAĞRISI
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun yargılanarak hüküm giydiği için seçimlere katılmasına izin vermediği muhalif lider Aleksey Navalni, sosyal ağlar üzerinden ve özellikle gençler arasında “Seçimi boykot edin” çağrısı yapıyor.
Novoya Gazeta gazetesi ise bazı kentlerde öğrencilere sandığa gitmeleri çağrısı yapıldığı, aksi halde sınavlara katılamayacakları ya da okuldan ihraç edileceklerine dair uyarılar aldıklarını öne sürdü.
PUTİN AÇIK ARA ÖNDE
BAŞKAN Putin, 7 rakibe karşı yarışıyor. Bunlar Komünist Partisi temsilcisi Pavel Grudinin, Liberal Demokrat Parti LDPR lideri Vladimir Jirinovski, Rusya Komünistleri hareketi lideri Maksim Suraykın, Liberal görüşlü YABLOKO Partisi liderlerinden Grigoriy Yevlinski, Halkın Birliği hareketi lideri Sergey Baburin, Kalkınma Partisi lideri Boris Titov ve rejim muhalifi aday Kseniye Sabçak. Putin’in oyların yüzde 70’ini alarak daha ilk turda zaferini ilen etmesi beklenirken, rakiplerinden en fazla oyu Komünist Partisi temsilcisi Pavel Grudinin’in alacağı tahmin ediliyor. Grudinin sandıktan yüzde 11-13 oy alacağı öngörülüyor. Üçüncü sıraya ise Vladimir Jirinovski’nin yüzde 9 oyla yerleşeceği sanılıyor.
BİLGİ NOTU
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na göre Rusya’da 109 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Başkanlık seçimlerinde oy verme yerel saat 08.00’de başlayarak 20.00’de sona erecek. İlk sonuçların ise Türkiye’de saatler 23.00’ü gösterdiği sırada alınması bekleniyor. 1500’ü yabancı 500 bin seçim gözlemcisi, sandık başlarında görev alacak.
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