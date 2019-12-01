Putin: Rusya, Kürt halkının dostudur
Rusya ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerinde yürüttükleri ortak devriye operasyonlarının Moskova’nın Suriyeli Kürtlere düşmanca davrandığı anlamına gelmediğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bölgedeki Kürt halkı bizim askeri polisimizi kurtarıcı olarak karşılıyor” dedi.
Rusya’nın Kabardin-Balkar Cumhuriyeti başkenti Nalçik’te önceki gün düzenlenen Rusya Milliyetler Arası İlişkiler Konsey toplantısında Suriye ve Rusya’daki Kürtler konusuna geniş yer veren Putin, “Suriye’nin Türkiye sınır bölgesinde belirli bir başarıya ulaşıldıysa bunu büyük ölçüde Kürt halkına da borçluyuz. Buradaki Kürt halkı bizim haklarını savunmak için geldiğimizi görerek Rus ordu mensuplarına yaklaşıyor” dedi.
POLİTİKAMIZ DEĞİŞMEDİ
Rusya’nın Kürt politikasının Suriye’deki gelişmelerle birlikte değişim geçirdiği varsayımlarının gerçekleri yansıtmadığını belirten Putin “Rus TV kanallarındaki bazı yorumcuların Kürtler hakkında söyledikleri devletimizin resmi görüşünü yansıtmamaktadır” diye konuştu.
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