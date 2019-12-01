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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Putin: Rusya, Kürt halkının dostudur

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin: Rusya, Kürt halkının dostudur

Rusya ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu bölgelerinde yürüttükleri ortak devriye operasyonlarının Moskova’nın Suriyeli Kürtlere düşmanca davrandığı anlamına gelmediğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Bölgedeki Kürt halkı bizim askeri polisimizi kurtarıcı olarak karşılıyor” dedi.

Rusya’nın Kabardin-Balkar Cumhuriyeti başkenti Nalçik’te önceki gün düzenlenen Rusya Milliyetler Arası İlişkiler Konsey toplantısında Suriye ve Rusya’daki Kürtler konusuna geniş yer veren Putin, “Suriye’nin Türkiye sınır bölgesinde belirli bir başarıya ulaşıldıysa bunu büyük ölçüde Kürt halkına da borçluyuz. Buradaki Kürt halkı bizim haklarını savunmak için geldiğimizi görerek Rus ordu mensuplarına yaklaşıyor” dedi.

POLİTİKAMIZ DEĞİŞMEDİ

Rusya’nın Kürt politikasının Suriye’deki gelişmelerle birlikte değişim geçirdiği varsayımlarının gerçekleri yansıtmadığını belirten Putin “Rus TV kanallarındaki bazı yorumcuların Kürtler hakkında söyledikleri devletimizin resmi görüşünü yansıtmamaktadır” diye konuştu.

 

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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