Putin Riyad’a gitti
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmek üzere Riyad’a gitti.
2007 yılından bu yana ilk kez Suudi Arabistan’a giden Putin’in, Kral Selman tarafından Riyad’daki El Yamamah Sarayı’nda kabul edildiği bildirildi. Görüşmenin ana konusunun petrol üretimi ve Ortadoğu’daki son gelişmeler olduğu belirtildi. Suudi Arabistan ve Rusya, Suriye savaşı başladığında farklı cephelerde yer almıştı. Rusya, Esad rejimine destek olurken Suudi Arabistan, muhaliflere destek vermişti.
İRAN DA GÜNDEMDE
Suriye’nin yanı sıra görüşmede Suudi Arabistan’ın bölgedeki ezeli rakibi İran ile son gelişmeler de gündemdeydi. 14 Eylül’de petrol tesisleri İHA saldırısına uğrayan Suudi Arabistan, İran’ın artan nüfuzundan rahatsız olduğunu gizlemiyor. Saldırıyı İran’ın desteklediği Yemen’deki Şii Husi grubu üstlenmişti.
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