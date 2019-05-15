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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
15.05.2019 - 01:12, Son Güncelleme:

Putin, Pompeo ile uluslararası konuları görüştü

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Putin, Pompeo ile uluslararası konuları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Putin’in Soçi’de Boçarov Ruçey yazlık ikametinde gerçekleştirdiği kabul 1,5 saat sürdü. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov görüşme ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uşakov, Rusya ve ABD’nin ilişkileri düzeltmeye ve yeniden aşamalı olarak iletişim kanallarını kurmaya başlamasından yana olduğunu aktardı.

ABD’nin Rusya karşıtı yaptırımlarına görüşmede değinildiğini belirten Uşakov, hem Rusya’ya yaptırım uygulanıp hem de aynı anda Rusya’dan Amerikalılar için faydalı olacak bir şey yapmasını istemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Putin, Pompeo ile uluslararası konuları görüştü

ABD Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller’in raporunun Rusya’yı ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlamanın yersiz olduğunu gösterdiğini kaydeden Uşakov, bu hususta ABD yönetimi ile ciddi bir diyalog kurma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Putin ve Pompeo’nun nükleer silahların azaltılması anlaşması New Start ile ilgili durumu da ele aldıklarını söyleyen Uşakov, görüşme esnasında Putin'in ABD’nin İran Nükleer Anlaşmasından çıkması konusunda Rusya’nın hayal kırıklığına uğradığını söylediğini kaydetti.

Uşakov, Putin’in Pompeo ile Suriye, Afganistan, İran, Libya, Kuzey Kore ve Venezuela’daki durumu da ele aldığını bildirdi.

Uşakov, “Putin Afganistan meselesinin çözümünün çok zor olduğunu, sürecin zor ilerlediğini, Taliban’ın gücünü artırdığını belirtti. Yani, bizim burada aktif olarak iş birliği yapmamız ve bu ülkede güç dengesi kurmamız gereklidir.” ifadelerini kullandı.

Putin, Pompeo ile uluslararası konuları görüştü

S-400 ANLAŞMASI

Türkiye’nin S-400 hava savunma füze sistemi satın alması ile ilgili konuya ilişkin de değerlendirmede bulunan Uşakov, “Amerikalıların (S-400 sözleşmesinin iptali yönünde Türkiye’ye) ısrarını biliyoruz. Bana göre, birkaç ay önce üzerinde anlaşmaya varılan sözleşmenin hayata geçirilmesi hızla devam ediyor. Şimdilik hiç bir başarısızlık yok.” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin'in hazır bulunduğu görüşmeye ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Reeker ve ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman da katıldı.

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