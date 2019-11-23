Putin o denemeyi resmen kabul etti
Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz ağustosta ülkenin kuzeyindeki Nenoks poligonunda 7 kişinin ölümüne yol açan kazada dünyada emsali olmayan yeni silah denendiğini resmen açıkladı.
KREMLİN’de, kazada hayatını kaybeden nükleer mühendis ve subayların yakınlarına madalya verme töreninde 8 Ağustos günü yeni bir silah denemesi yapıldığını kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Nenoks poligonundaki arkadaşlarımız tehlike ve riski göze alarak yeni füze motoru denemesi gerçekleştirirken kahramanca hayatlarını kaybetti. Ancak ölümleri boşa değil. Onlar Rusya’nın dünyada emsali olmayan ve yeni fizik prensiplerine dayalı çalışan füze motorunu geliştirirken hayatlarını vatanları için verdi. Bu yeni silahın tek sahibi Rusya ve onlarca yıl ilerisi için egemenlik ve bağımsızlığımızın koruma altına alınacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
RADYASYON ARTMIŞTI
Rusya’nın Arhangels bölgesi askeri test alanında geçen ağustos ayında meydana gelen patlama tüm dünyada endişe yaratmıştı. Bölgede radyasyon seviyesinin artış göstermesi Rusya’nın bir nükleer düzenek denediği varsayımlarına yol açmıştı. Patlamanın meydana geldiği poligon ve yakınındaki deniz suları sivil ulaşıma iki aylığına kapatılmıştı. Poligondaki kazadan yaklaşık bir ay sonra ABD Başkanı Donald Trump dahi konuya değinerek, “Rusların Arhangelsk bölgesinde Skyfall tipi füze denemesi yaptığını tahmin ediyoruz. Ama bu teknolojiyi kullanmaktan uzak olduklarını düşünüyoruz” demişti.
BİLGİ NOTU
Rusya’da “Burevestnik” olarak adlandırılan ve nükleer izotopların yakın olarak kullanıldığı füze hakkında Putin 2019 başında, “Elimizde menzili sınırsız füze var” açıklamasını yapmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle