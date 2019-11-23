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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Putin o denemeyi resmen kabul etti

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin o denemeyi resmen kabul etti

Rusya lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz ağustosta ülkenin kuzeyindeki Nenoks poligonunda 7 kişinin ölümüne yol açan kazada dünyada emsali olmayan yeni silah denendiğini resmen açıkladı.

KREMLİN’de, kazada hayatını kaybeden nükleer mühendis ve subayların yakınlarına madalya verme töreninde 8 Ağustos günü yeni bir silah denemesi yapıldığını kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Nenoks poligonundaki arkadaşlarımız tehlike ve riski göze alarak yeni füze motoru denemesi gerçekleştirirken kahramanca hayatlarını kaybetti. Ancak ölümleri boşa değil. Onlar Rusya’nın dünyada emsali olmayan ve yeni fizik prensiplerine dayalı çalışan füze motorunu geliştirirken hayatlarını vatanları için verdi. Bu yeni silahın tek sahibi Rusya ve onlarca yıl ilerisi için egemenlik ve bağımsızlığımızın koruma altına alınacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

RADYASYON ARTMIŞTI

Rusya’nın Arhangels bölgesi askeri test alanında geçen ağustos ayında meydana gelen patlama tüm dünyada endişe yaratmıştı. Bölgede radyasyon seviyesinin artış göstermesi Rusya’nın bir nükleer düzenek denediği varsayımlarına yol açmıştı. Patlamanın meydana geldiği poligon ve yakınındaki deniz suları sivil ulaşıma iki aylığına kapatılmıştı. Poligondaki kazadan yaklaşık bir ay sonra ABD Başkanı Donald Trump dahi konuya değinerek, “Rusların Arhangelsk bölgesinde Skyfall tipi füze denemesi yaptığını tahmin ediyoruz. Ama bu teknolojiyi kullanmaktan uzak olduklarını düşünüyoruz” demişti.

Putin o denemeyi resmen kabul etti

BİLGİ NOTU

Rusya’da “Burevestnik” olarak adlandırılan ve nükleer izotopların yakın olarak kullanıldığı füze hakkında Putin 2019 başında, “Elimizde menzili sınırsız füze var” açıklamasını yapmıştı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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