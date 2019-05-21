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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.05.2019 - 23:43, Son Güncelleme:

Putin, Merkel ve Macron ile Suriye'yi görüştü

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Putin, Merkel ve Macron ile Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye, Ukrayna ve İran'ı görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede Suriye meselesinin masaya yatırıldığı belirtilen açıklamada, "Putin, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumu istikrara kavuşturmak, sivilleri korumak ve terör tehdidini etkisiz hale getirmek için Türkiye ile ortaklaşa alınan önlemler hakkında bilgi verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin kurulması ve Suriye'deki krizin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 kararı doğrultusunda çözülmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması gerektiği vurgulandı.

Ukrayna krizinin Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Putin, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsüne ilişkin yasaların yürürlüğe girmesinin, Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyaloğun kurulması açısından önemini hatırlattı." denildi.

İran nükleer anlaşmasının sürdürülmesinin gerektiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Rusya, Fransa ve Almanya, İran ile ekonomi ve ticaret alanıda iş birliğine olan bağlılıklarını doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların farklı seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.

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