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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA - Fotoğraf: AFP
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Putin Kuzey Kore’de devreye giriyor

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Putin Kuzey Kore’de devreye giriyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bugün Rusya’nın Vlodivostok kentinde Rusya lideri Putin ile buluşuyor. Putin Kuzey Kore meselesinde de devreye girerken, Kim ise uluslararası tecriti aşmaya çalışıyor.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta ABD olmak üzere Batı ile Rusya arasında son derece farklı görüşlerin hakim olduğu Ukrayna, Suriye, Libya ve İran krizlerinden sonra şimdi de Kuzey Kore meselesine el atıyor. Putin, bugün, Rusya’nın uzakdoğusunda Vladivostok’ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile masaya oturacak. Dün sabah zırhlı treniyle Pyonygang’dan yola çıkan Kim, 700 km’lik yolu 11 saatte katettikten sonra Rusya’nın sınırdaki Hasan tren istasyonuna geldi. Kim Jong-un’u karşılama töreninde Rus geleneği olarak ekmek ve tuz ikram edildi. Kim, buradan Vladivostok’a devam etti. Rus yönetimi, içerikle ilgili pek bilgi vermezken Rus siyasi uzmanları, Kim’in şubat ayında ABD Başkanı Trump ile yaptığı ve başarısızlıkla biten buluşmasına işaret ederek şimdi Putin aracılığıyla çıkış aradığı yorumunu yapıyor.

NÜKLEER MÜZAKERE

Putin, Kore konusunda Batı’nın planlarına müdahale imkanı bulurken, Kim de uluslararası tecriti aşmaya çalışıyor. En önemli mesele Kore’nin nükleer silah programından vazgeçmesi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “K.Kore’nin nükleer krizine çözüm bulmak için en ideal platform altılı ülkeler grubunun yeniden çalışmaya başlamasıdır. Kore’de çözüm arayan tüm girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. 

KİM, BUĞDAY YARDIMI İSTİYOR

Rusya’daki gözlemcilere göre Vladivostok zirvesinde Kuzey Kore liderinin Moskova’dan ekonomik ve insani yardım beklentileri de bulunuyor. Bunlardan ilki Moskova’nın Pyongyang’a 200 milyon dolar tutarında buğday hibe etmesi. Rusya ile Kuzey Kore ilişkilerinde yıllık ticareti 1 milyar dolara çıkarma hedefinin yanı sıra iki ülke arasında karayolu ulaşımının açılması ve doğalgaz boru hattı inşa edilmesi planları da bulunuyor.

BİLGİ NOTU: ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iki kez bir araya gelmişti. Ancak Kuzey Kore’nin nükleer silah programından vazgeçmesi konusunda ilerleme sağlanamamıştı.

 

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