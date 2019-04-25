Putin Kuzey Kore’de devreye giriyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bugün Rusya’nın Vlodivostok kentinde Rusya lideri Putin ile buluşuyor. Putin Kuzey Kore meselesinde de devreye girerken, Kim ise uluslararası tecriti aşmaya çalışıyor.
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta ABD olmak üzere Batı ile Rusya arasında son derece farklı görüşlerin hakim olduğu Ukrayna, Suriye, Libya ve İran krizlerinden sonra şimdi de Kuzey Kore meselesine el atıyor. Putin, bugün, Rusya’nın uzakdoğusunda Vladivostok’ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile masaya oturacak. Dün sabah zırhlı treniyle Pyonygang’dan yola çıkan Kim, 700 km’lik yolu 11 saatte katettikten sonra Rusya’nın sınırdaki Hasan tren istasyonuna geldi. Kim Jong-un’u karşılama töreninde Rus geleneği olarak ekmek ve tuz ikram edildi. Kim, buradan Vladivostok’a devam etti. Rus yönetimi, içerikle ilgili pek bilgi vermezken Rus siyasi uzmanları, Kim’in şubat ayında ABD Başkanı Trump ile yaptığı ve başarısızlıkla biten buluşmasına işaret ederek şimdi Putin aracılığıyla çıkış aradığı yorumunu yapıyor.
NÜKLEER MÜZAKERE
Putin, Kore konusunda Batı’nın planlarına müdahale imkanı bulurken, Kim de uluslararası tecriti aşmaya çalışıyor. En önemli mesele Kore’nin nükleer silah programından vazgeçmesi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “K.Kore’nin nükleer krizine çözüm bulmak için en ideal platform altılı ülkeler grubunun yeniden çalışmaya başlamasıdır. Kore’de çözüm arayan tüm girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.
KİM, BUĞDAY YARDIMI İSTİYOR
Rusya’daki gözlemcilere göre Vladivostok zirvesinde Kuzey Kore liderinin Moskova’dan ekonomik ve insani yardım beklentileri de bulunuyor. Bunlardan ilki Moskova’nın Pyongyang’a 200 milyon dolar tutarında buğday hibe etmesi. Rusya ile Kuzey Kore ilişkilerinde yıllık ticareti 1 milyar dolara çıkarma hedefinin yanı sıra iki ülke arasında karayolu ulaşımının açılması ve doğalgaz boru hattı inşa edilmesi planları da bulunuyor.
BİLGİ NOTU: ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iki kez bir araya gelmişti. Ancak Kuzey Kore’nin nükleer silah programından vazgeçmesi konusunda ilerleme sağlanamamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle