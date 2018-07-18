Putin Fox’a konuştu: ‘Elimizde Trump’la ilgili özel bir şey yok’
Helsinki’de ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sonrası Amerikan haber kanalı Fox News’ten Chris Wallace’a verdiği mülakatta Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya’nın Trump’ı başkanlık yarışına girdiğinde gözetleyecek ve izleyecek kaynaklara sahip olmadığını ifade etti.
Fox muhabiri Wallace’ın, “Trump ile ilgili bir şeylere mi sahipsiniz” sorusuna Putin, “Elimizde onlarla ilgili hiçbir şey yok, olamaz da” dedi.
‘ADAYLIKTAN ÖNCE İLGİLENMİYORDUK’
Rusya Devlet Başkanı şöyle devam etti: “Bunu söylerken, Başkan Trump’a hakaret etmek, kabalık etmek istemem, ama başkanlığa adaylığını koymadan önce bizim ilgi alanımıza girmiyordu. Zengin biriydi, ama ABD’de çok zengin var. İnşaat sektöründeydi. Güzellik yarışmaları düzenliyordu. Ama hayır, hiç kimse başkanlık için adaylığını koyacağını düşünemezdi.”
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