Putin, Erdoğan’ı zafer bayramına davet etti

Askeri geçit töreni 9 Mayıs 2020’de Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da gerçekleştirilecek. Resmi davetiyede, “Zafer bayramının 75’inci yıldönümünde sizi de aramızda görmekten mutluluk ve şeref duyacağız” denildi. Bu davet Rusya’daki siyasi gözlemciler tarafından Kremlin’in Türkiye’yi birçok açıdan müttefik olarak görmeye başladığının işareti olarak yorumlandı. İki ülke liderinin sık sık bir araya geldikleri vurgusu da yapıldı.

‘YANITI BEKLİYORUZ’

Davetiyeyle ilgili Ankara’daki Rus Büyükelçiliği, Rus İzvestiya gazetesine açıklama yaparak, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın zafer bayramı davetiyesi bir mektupla gereken tüm prosedürler yerine getirilerek makamına iletilmiştir. Türk tarafından davete verilecek yanıtı bekliyoruz” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Mayıs 2020 tarihinde Putin’in diğer yabancı konuklarıyla birlikte Kızıl Meydan’daki askeri geçit törenine katılması durumunda iki ülke ilişkilerinde bir ilk yaşanacağı da yine İzvestiya gazetesi tarafından dile getirildi. Putin’in Moskova’da önümüzdeki yıl yapılacak zafer bayramı askeri geçit törenine şu ana kadar Batılı ülkelerden sadece Fransa ile Çek Cumhuriyeti liderleri katılım sözü vermiş durumda. Putin ile Erdoğan’ın, 2020 yılında ilk buluşmalarını 8 Ocak tarihinde “Türk Akımı” doğalgaz boru hattının İstanbul’daki açılış töreninde gerçekleştirecekleri Kremlin tarafından duyurulmuştu.