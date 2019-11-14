Putin duyurdu: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere müdahale etmek konusunda anlaÅŸtÄ±k
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile yoÄŸun temas iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Belirli Ã¶rgÃ¼tlere dair Ã§eÅŸitli endiÅŸeleri olduÄŸunu biliyorum. TÃ¼rk tarafÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma ve fiili seviyede Rus meslektaÅŸlarÄ±na bÃ¶lgedeki durumlara dair endiÅŸelerini iletecek. EÄŸer gerÃ§ekten bazÄ± ihlaller gÃ¶rÃ¼rsek buna fiili olarak reaksiyon gÃ¶stermeye hazÄ±rÄ±z." dedi.
Putin, Brezilya'da dÃ¼zenlenen BRICS Zirvesi kapsamÄ±nda, Suriye'deki son geliÅŸmelere iliÅŸkin gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suriye'de DEAÅž'Ä± maÄŸlup ettiklerine dair aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Putin, "ABD'nin katkÄ±sÄ± oldu. Ancak askeri operasyonumuzun boyutu ve sonuÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurduÄŸunuzda tarafsÄ±z her gÃ¶z Rusya'nÄ±n burada oynadÄ±ÄŸÄ± rolÃ¼ gÃ¶rebilir." ifadelerini kullandÄ±.
Putin, Rusya'nÄ±n, Suriye operasyonuna baÅŸlamadan Ã¶nce koyduÄŸu hedeflere bÃ¼yÃ¼k oranda ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Suriyeli sÄ±nÄ±r gÃ¼venlikleri TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda devriyelere baÅŸladÄ±. Oralarda kimlerin kamplarÄ± olduÄŸuna dair artÄ±k daha fazla bilgimiz var. Suriye'deki militanlar civardaki Avrupa dahil tÃ¼m Ã¼lkelere tehdit olabilirler. Bunlarla mÃ¼cadelede ortak Ã§aba gÃ¶stermeliyiz." diye konuÅŸtu.
"ABD'NÄ°N BURADAKÄ° VARLIÄžINI MEÅžRU GÃ–RMÃœYORUZ"
Ä°dlib ve FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu olmak Ã¼zere Suriye'de tamamlanmasÄ± gereken Ã§ok sayÄ±da gÃ¶rev olduÄŸunu savunan Putin, "ABD ordusu da hala bu bÃ¶lgede ve birÃ§ok defa sÃ¶ylediÄŸimiz gibi ABD'nin buradaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± meÅŸru gÃ¶rmÃ¼yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Putin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile son derece yoÄŸun temas halinde olduklarÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Belirli Ã¶rgÃ¼tlere dair Ã§eÅŸitli endiÅŸeleri olduÄŸunu biliyorum. Ä°ÅŸ birliÄŸimizi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurduÄŸunuzda, TÃ¼rk tarafÄ± Ã§alÄ±ÅŸma ve fiili seviyede Rus meslektaÅŸlarÄ±na bÃ¶lgedeki durumlara dair endiÅŸelerini iletecek. EÄŸer gerÃ§ekten bazÄ± ihlaller gÃ¶rÃ¼rsek, buna fiili olarak reaksiyon gÃ¶stermeye hazÄ±rÄ±z. Son telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizde bu konuda anlaÅŸtÄ±k."Â(Anadolu AjansÄ±)
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