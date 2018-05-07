Putin duyurdu... Medvedev'le devam kararı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yemin töreninden birkaç saat sonra Başbakan görevinde tekrar şimdiki Başbakan Dmitriy Medvedev’i görmek istediğini ilan etti.
Putin’in yemin töreninden sonra Rusya anayasasına göre Başbakan dahil tüm hükümet kabinesi (teknik bile olsa) istifa ettiriliyor. Bu süreçte Rusya'da “Başbakan değişecek mi?” söylentileri kulislerde konuşuluyordu. Hatta eski Maliye Bakanı Aleksey Kudrin’in Putin tarafından başbakan adayı gösterilebileceği dedikoduları yapılıyordu.
Ancak Putin kendisine sağdık ve 2008-2012 yıları arasında Rusya Devlet Başkanı koltuğunu kendisi için sıcak tutan Dmitriy Medvedev’i feda etmedi.
Yeni ve aynı zamanda eski Rusya hükümet kabinesinin 8 Mayıs'ta parlamento alt kanadı Duma’da yapılacak oturumda güven oyu alması bekleniyor.
PUTİN’İN MİLLİ MAKAM ARACI “KORTEJ”
Putin’in ilk defa bugünkü yemin töreninde 3 dakikalığına kullandığı milli makam aracının adı “Kortej”. Rusya liderine milli makam aracı projesi 2012 yılında Rusya Otomobil ve Motorlar Araştırma Enstitüsü NAMİ tarafından başlatıldı.
İşin başında Putin’e bu haber verildiğinde “Gerçekten yapacak mısınız? Hadi yapın da görelim” demişti. Bu kurum Rusya’da devlet koruması altında bulunan görevlilere makam aracı hazırlayan yegane kurum olarak da biliniyor. İlk numune için çizimden üretilmesine kadar 197 milyon dolar harcandı.
Dış görünüm olarak ünlü İngiliz Rolls-Royce markasını andıran “Kortej” ileride batıya da satılacağı göz önünde bulundurularak “Aurus” adını da taşıyor.
Yeni makam aracı kaputunun altında Porsche firmasıyla ortaklaşa geliştirilen V8 silindirli 600 beygir gücünde motoru bulunuyor. Yakında sadece Putin için araca V12 ve 850 beygir gücünde motor katılacak. Araç ayrıca Rus yapımı 9 kademeli tam otomatik şanzıman ile dört çeker sisteme sahip. Şimdiki V8 motorlu araç 100 km hıza 9 saniyede ulaşıyor. Putin için zırhı hazırlanan aracın ağırlığı 6 ton civarında.
Üst düzey yöneticinin oturduğu bölme Karbonla zenginleştirilmiş yekpare çelik kapsülden oluşuyor. Testlerde tanksavar füzesine dayanabilecek mukavemete sahip. İç dizaynında deri ve kırıl ağaç kullanılıyor. Konum belirleme cihazı olarak Rus GLONAS sistemi ağırlıklı GPS modülü de var. Aracın içinde iki çeşit haberleşme sistemi mevcut. İlki geniş bant GSM, ikincisi ise Rus askeri frekans bandındaki alıcı ve verici. Putin bu otomobilin içinden nükleer silahları kontrol eden kırmızı düğmeyi de kullanabilir.
Putin’in yemin töreninde kullandığı ilk milli otomobilde silah bulunmuyor. Ancak daha sonra geliştirilecek modelde özel bölmelerde bir tabanca ve iki otomatik silah bulundurma imkanı sağlanacak.
Putin yanı sıra piyasada satılması da öngörülen otomobilin fiyatı yaklaşık 97 bin dolar olacağı söyleniyor
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