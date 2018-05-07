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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
BBC Türkçe
07.05.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Putin dördüncü dönemi için yemin edecek

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Putin dördüncü dönemi için yemin edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferle bugün dördüncü dönemi için yemin edecek.

Putin, başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya'da 18 yıldır iktidar. Muhalifler Putin dönemini, çarlık ve imparatorluk dönemine benzetiyor. 

Rus lider bugünkü yemin töreniyle iktidardaki 6 yılını daha garantileyecek.

Protesto gösterileri ihtimaline karşı güvenlik güçleri önlemler aldı. Cumartesi günü Rusya'nın 19 ilinde 1000'den fazla kişi gözaltına alındı, gözaltıların yarısına yakını da başkent Moskova'da yaşandı.

Putin, Mart'taki seçimlerde oyların yüzde 76'sından fazlasını aldı. Bu Rus liderin en büyük sandık başarısı oldu. Fakat uluslararası gözlemciler, sandıkta usulsüzler yapıldığını belirtiyor. Rusya'da önceki seçimlerde de ihlaller olduğu iddia ediliyordu.

 

ÇEYREK ASIRLIK İKTİDAR

Ülkenin popüler muhalif lideri Alexei Navalny, zimmetine para geçirdiği suçlamaları nedeniyle seçimlerde adaylığını koyamamıştı. İddiaları reddeden Navalny bu suçlamaların 'siyasi olduğunu' söylüyor.

Rus muhalif, Cumartesi günü başkent Moskova'da izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle kısa süreli gözaltına alındı.

Putin, ilk olarak 2000 yılında devlet başkanı seçildi ve 2004'te yeniden sandıktan birinci çıkarak dört yıl daha devlet başkanlığı yaptı. Yasalar uyarınca üst üste yalnızca iki dönem devlet başkanlığı yapabildiği için 2008'de başbakanlığa geçti ve devlet başkanlığına kendisine yakın siyasetçilerden Dmitry Medvedev geldi.

Putin, 2012'de yeniden devlet başkanlığına geçip 6 yıl koltukta kaldı. Koltuğunu bu yıl Mart ayındaki seçimlerde sağlamlaştırdı.

Putin, dördüncü dönemini tamamlayabilirse 2024 yılında, 65 yaşına geldiğinde çeyrek asır ülke yönetiminde kalmış olacak.

Sovyet diktatör Joseph Stalin 31 yıl iktidarda kalmıştı. Rus Çarı II. Alexander 26 yıl, I. Nicholas ise 30 yıl hüküm sürdü.

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