Putin: Bulutların üzerine çıktım
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 67’nci doğum gününü kutladığı 7 Ekim öncesinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu da yanına alarak balta girmemiş Sibirya ormanlarında iki gün geçirdiği açıklandı.
Başkent Moskova’daki siyasi elit ise Putin’in Sibirya dönüşü önemli kararlar ilan etmesini bekliyor.
MANTAR TOPLADI
Putin’in gelenek halini alan Sibirya ormanlarına bir iki günlüğüne kaçışı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Savunma Bakanı Soygu’nun memleketi Tıva Özerk Cumhuriyeti’ne gittiği anlaşılan Putin’in burada 9 km yürüyüş yaptığı ve ormanlarda mantar topladığı açıklandı. Gezi sırasında çekilmiş videoda nefes nefese konuşan Putin, bulundukları 2 bin metrelik irtifaya işaret ederek “Bulutların üzerine çıktık” diyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Biliyorsunuz Başkan (Putin) başını kaldırmadan çalışıyor. Doğum günü öncesinde işler bir parça hafiflediği için böyle bir gezi yaptı. Pazartesi (dün) günü de yakınlarıyla doğum gününü kutlayacak” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle