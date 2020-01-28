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Haber Giriş: 28.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Putin BMGK zirvesi önerdi

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Putin BMGK zirvesi önerdi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyesi ülkelerin liderlerine zirve önerisinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in BM Güvenlik Konseyi’nin ülkesi dışındaki daimi üyeleri ABD, İngiltere, Çin ve Fransa liderlerine mektup gönderdiğini bildirdi. Putin’in mektupta, söz konusu ülkelerin katılımıyla zirve yapılmasını önerdiğini belirten Peskov, “Putin için zirvenin tarihi ve yeri değil, liderlerin bir araya gelmesi önemlidir” dedi.

Vladimir Putin, daha önce Federal Meclis’e hitaben yaptığı konuşmada, “Nükleer silaha sahip 5 ülke (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin) insanların korunması ve sürdürülebilir gelişimin sağlanmasından sorumludur. Bu ülkeler, küresel savaşın sebeplerini ortadan kaldıracak süreci başlatmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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