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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 25.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Putin BMGK 5’lisini zirveye çağıracak

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin BMGK 5’lisini zirveye çağıracak

Berlin’de yapılan son Libya konferansının ardından dünyada bir dizi çözüm bekleyen problemin biriktiğini belirten Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 daimi üye ülkesi liderine “Zirvede toplanalım” çağrısı içeren mektup göndereceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Mektup önümüzdeki günlerde adreslere ulaştırılacak” dedi. BMGK Daimi Konseyi’nde Rusya’nın yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere ve Çin bulunuyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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