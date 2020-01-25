Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 25.01.2020 - 08:00,
Putin BMGK 5’lisini zirveye çağıracak
Berlin’de yapılan son Libya konferansının ardından dünyada bir dizi çözüm bekleyen problemin biriktiğini belirten Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 daimi üye ülkesi liderine “Zirvede toplanalım” çağrısı içeren mektup göndereceğini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Mektup önümüzdeki günlerde adreslere ulaştırılacak” dedi. BMGK Daimi Konseyi’nde Rusya’nın yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere ve Çin bulunuyor.
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