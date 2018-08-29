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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr
29.08.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

Putin bizzat açıkladı! Rusya'da tepki çeken emeklilik düzenlemesi değişti

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Putin bizzat açıkladı! Rusya'da tepki çeken emeklilik düzenlemesi değişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede tartışma yaratan yeni emeklilik düzenlemeleri ile ilgili milyonların beklediği açıklamayı bugün yaptı.

Putin bugün yaptığı açıklamalarda kadınlar için emeklilik yaşının 55'den 60'a çıkarılacağını söyledi.

Putin bu adımıyla yeni emeklilik düzenlemesini biraz daha yumuşattı ifadeleri kullanıldı. Yeni düzenlemede kadınlar için emeklilik yaşının 55'ten 63'e çıkarılması planlanıyordu.

Erkekler için ise değişiklikler kalıcı oldu. Rus erkekleri eğer düzenleme yasalaşırsa artık 60 değil 65 yaşında emekli olacak.

MİLYONLARCA RUS BU AÇIKLAMAYI BEKLİYORDU

Putin açıklamasında ülkenin çalışan nüfusunun daraldığı ve bir düzenleme yapmanın artık zaruri olduğunu belirterek, "Emeklilik düzenlemesi yapılmazsa, bu yapı en kısa sürede çatlayacak ve çökecek. Ciddi demografik sorunlara yol açacak" açıklamasında bulundu.

Rusya ekonomisini rahatlatmak için yapılan düzenlemeler halkın tepkisini çekmiş, Ruslar sokak eylemlerine başlamıştı. Rusya'da Putin'e verilen destek yeni emeklilik düzenlemesi nedeniyle yüzde 80'den 64'e düşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; Rus kadınları ortalama 77, Rus erkekleri de ortalama 66 yaşına kadar yaşıyor.

 

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