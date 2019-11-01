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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Putin: Anayasa Komitesi Avrupa için de hayati

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin: Anayasa Komitesi Avrupa için de hayati

İSVİÇRE’nin Cenevre kentinde önceki gün toplanan Suriye Anayasa Komitesi hakkında görüş açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komitenin başarılı iş çıkarmasının Avrupa açısından da hayati önem taşıyacağını söyledi.

Macaristan’a düzenlediği ziyaret sonrasında konuşan Putin, “Suriye ihtilafının patlak verdiği günden bu yana ilk defa gerçek siyasi çözüm süreci yolunda adım atılıyor. Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulup toplanabilmesi için başta Rusya olmak üzere Türkiye ve İran ile birlikte büyük çabalar sarf edildi. Sonuç olarak yıllardan sonra ilk defe Suriye yönetimi, muhalefeti ve sivil toplum örgütleri bir masa etrafında toplanarak dıştan herhangi müdahale olmaksızın ülkelerinin geleceğini tayin edebilecek. Cenevre’de başlatılan siyasi çözüm süreci ve buradan çıkacak yeni anayasa sadece Suriye halkı açısından büyük önem taşımıyor. Komitenin başarıya ulaşması Avrupa açısından da son derece önemli. Bunu söylerken mülteci krizini göz önünde bulunduruyorum” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN AZİL SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil sürecini resmileştiren tasarıyı 196’ya karşı 232 oyla kabul etti. Söz konusu tasarı, sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin kuralları içeriyor. Sürece ilişkin bu ilk resmi oylamanın ardından, şimdi 2020 yılının ilk haftalarına kadar uzanabilecek bir soruşturma süreci resmen
başlamış oldu.

Temsilciler Meclisi’nin soruşturma sürecini tamamlayıp azil tasarısını genel kurulda oylayarak kabul etmesi halinde, süreç Trump’ın azledilip azledilmemesi konusunda mahkeme vazifesi görecek Senato’ya taşınacak. Temsilciler Meclisi’nde Demokratların üstünlüğü varken, Senato’da Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Bu da azil yönünde bir karar çıkma ihtimalini zorlaştırıyor.

Azil süreci, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den 2020 seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden’ın oğlunun bu ülkedeki faaliyetlerini araştırmasını istemesi üzerine başlamıştı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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