Putin: Anayasa Komitesi Avrupa için de hayati
İSVİÇRE’nin Cenevre kentinde önceki gün toplanan Suriye Anayasa Komitesi hakkında görüş açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komitenin başarılı iş çıkarmasının Avrupa açısından da hayati önem taşıyacağını söyledi.
Macaristan’a düzenlediği ziyaret sonrasında konuşan Putin, “Suriye ihtilafının patlak verdiği günden bu yana ilk defa gerçek siyasi çözüm süreci yolunda adım atılıyor. Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulup toplanabilmesi için başta Rusya olmak üzere Türkiye ve İran ile birlikte büyük çabalar sarf edildi. Sonuç olarak yıllardan sonra ilk defe Suriye yönetimi, muhalefeti ve sivil toplum örgütleri bir masa etrafında toplanarak dıştan herhangi müdahale olmaksızın ülkelerinin geleceğini tayin edebilecek. Cenevre’de başlatılan siyasi çözüm süreci ve buradan çıkacak yeni anayasa sadece Suriye halkı açısından büyük önem taşımıyor. Komitenin başarıya ulaşması Avrupa açısından da son derece önemli. Bunu söylerken mülteci krizini göz önünde bulunduruyorum” ifadelerini kullandı.
TRUMP’IN AZİL SÜRECİ RESMEN BAŞLADI
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil sürecini resmileştiren tasarıyı 196’ya karşı 232 oyla kabul etti. Söz konusu tasarı, sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin kuralları içeriyor. Sürece ilişkin bu ilk resmi oylamanın ardından, şimdi 2020 yılının ilk haftalarına kadar uzanabilecek bir soruşturma süreci resmen
başlamış oldu.
Temsilciler Meclisi’nin soruşturma sürecini tamamlayıp azil tasarısını genel kurulda oylayarak kabul etmesi halinde, süreç Trump’ın azledilip azledilmemesi konusunda mahkeme vazifesi görecek Senato’ya taşınacak. Temsilciler Meclisi’nde Demokratların üstünlüğü varken, Senato’da Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Bu da azil yönünde bir karar çıkma ihtimalini zorlaştırıyor.
Azil süreci, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den 2020 seçimlerindeki muhtemel rakibi Joe Biden’ın oğlunun bu ülkedeki faaliyetlerini araştırmasını istemesi üzerine başlamıştı.
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