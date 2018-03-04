Putin ABD'ye sert çıktı: "Yaygara koparmayın"

NBC'den Megyn Kelly'ye demeç veren Putin, ABD'ye seçimlere Rus müdahalesi iddiaları hakkında kanıt sunma çağrısı yaptı. Putin, 'kanıt sunulmaması halinde bunun yaygaradan başka bir şey olmayacağını' vurguladı.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, ​Kelly'nin Demokratik Ulusal Komitesi'nin (DNC) hacklenmesi, Twitter ve Facebook'ta 'bot hesaplar' açılması, başkanlık seçimleri hakkında yanlış bilgiler yayılması gibi suçlamaları anımsatması üzerine Putin, Rus makamlarına kanıt sunulması gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Rus lider, "Öncelikle suçlanan isimlerin neler yaptığını görmeliyim. Bize belge verin, bize bilgi verin. Şahsınıza ve ABD Kongresi'ne saygı duymakla birlikte, ABD'de hukuk diplomasına sahip kişiler yüzde 100 vardır" dedi.

Rus lider, bu sürecin basın vasıtasıyla ya da Kongre'de yaygara kopararak değil, resmi kanallar üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen, FBI'ın Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirkete suçlama yöneltilmişti.