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Dünya
AA
25.12.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Putin 5 generali görevden aldı

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Putin 5 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.

Putin’in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.

Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

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