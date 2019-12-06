Püskürtme insan derisi

Japonya merkezli kozmetik şirketi Kao, yeni geliştirdiği ürün olan ‘püskürtülen insan derisi’ spreyini tanıttı. Mikroliflerden oluşan ve yüzde maske olarak kullanılacak yapay derinin nemlendirici özellikte olduğu belirtildi.

10 YILLIK ÇALIŞMA

Krem için 10 yıl süren bir çalışmaya imza attıklarını söyleyen araştırmacılar, dünyada ilk defa bir üründe bu tip bir teknolojinin kullanıldığını ifade etti. Spreyle derinin üzerine yapışan ikinci deri, tercih edilmesi durumunda tüm gece boyunca yüzde kalabilir. Uzmanlar, deriyi püskürtmek için kullanılan cihazı küçültmek için yıllarca uğraştıklarını ifade etti.