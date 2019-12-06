MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPüskürtme insan derisi
GeriDünya Püskürtme insan derisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
06.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Püskürtme insan derisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Püskürtme insan derisi

Japonya’da bir kozmetik şirketi dünyada bir ilki gerçekleştirerek ‘püskürtülebilir yapay insan derisi’ üretti. İnsan derisinin üzerinde ikinci bir deri gibi duran ürün nemlendirici özelliğe sahip.

Japonya merkezli kozmetik şirketi Kao, yeni geliştirdiği ürün olan ‘püskürtülen insan derisi’ spreyini tanıttı. Mikroliflerden oluşan ve yüzde maske olarak kullanılacak yapay derinin nemlendirici özellikte olduğu belirtildi.

10 YILLIK ÇALIŞMA

Krem için 10 yıl süren bir çalışmaya imza attıklarını söyleyen araştırmacılar, dünyada ilk defa bir üründe bu tip bir teknolojinin kullanıldığını ifade etti. Spreyle derinin üzerine yapışan ikinci deri, tercih edilmesi durumunda tüm gece boyunca yüzde kalabilir. Uzmanlar, deriyi püskürtmek için kullanılan cihazı küçültmek için yıllarca uğraştıklarını ifade etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle