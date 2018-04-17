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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
17.04.2018 - 07:22, Son Güncelleme:

Pulitzer Ödülü'nü Weinstein haberleriyle New York Times ve New Yorker paylaştı

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Pulitzer Ödülü'nü Weinstein haberleriyle New York Times ve New Yorker paylaştı

New York Times (NYT) ve New Yorker, Holywood'daki cinsel taciz ve tecavüzlere yönelik haberleriyle Pulitzer Ödülü'nü paylaştı.

NYT gazetesi ve New Yorker dergisinin film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında yayınladığı haberler, Weinstein'ın Holywood'daki konumunu kaybetmesine yol açmıştı. Weinstein ise bu ilişkilerin rızaya dayalı bir şekilde gerçekleştiğini savunuyordu.

NYT ve New Yorker'ın haberleri sonrasında başlayan #MeToo kampanyası çok sayıda sektöre yayılmış ve bu sektörlerde cinsel taciz, cinsiyet eşitsizliği gibi konuların tartışılmasını sağlamıştı.

Washington Post ise Alabama'daki Cumhuriyetçi Senato adayı Roy Moore hakkındaki cinsel taciz iddialarını ortaya çıkardığı haberiyle araştırmacı gazetecilik ödülünü kazandı.

Moore suçlamaları reddetse de eyalette gerçekleşen seçimi Demokrat adayın kazanmasında bu haberlerin büyük etkisi oldu.

Pulitzer Ödülü ABD'deki en prestijli gazetecilik ödülü olarak biliniyor.

Başka alanlarda da dağıtılan Pulitzer Ödülleri'nden müzik dalındaki ödülü rapçi Kendrick Lamar kazandı. Lamar ödülü kazanan ilk caz ve klasik müzik dışı türde müzik yapan sanatçı oldu.

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