Puigdemont sürgün hükümeti kurmak istiyor

BELÇİKA resmi haber ajansı Belga’nın haberine göre, Puigdemont, Barcelona’daki hükümete ek olarak kaçtığı Brüksel’de bir “sürgün hükümeti” kurmak istediğini, Katalonya’daki hükümete de kendi partisinden bir yardımcı atayacağını belirtti.

“Cumhuriyet Konseyi” olarak adlandırılacak “sürgün hükümetinin” kuruluş tarihinin 18 Şubat olabileceğine işaret eden Puigdemont, yemin törenini de Brüksel’de gerçekleştireceğini söyledi.

Hakkında tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle “devlete karşı isyan ve başkaldırma”, “ayaklanma” ve “kamu malını kötüye kullanmak” suçlamaları nedeniyle tutuklanma kararı bulunan Puigdemont’un, İspanya’ya ayak bastığı anda tutuklanması bekleniyor.