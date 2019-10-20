Pudrada asbest alarmı
AMERİKAN şirketi Johnson&Johnson, bebek pudralarında sağlığa zararlı asbest izlerine rastlanması üzerine 33 bin adet pudrayı geri çektiğini açıkladı.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin perşembe günü şirkete internetten alınan Johnson bebek pudrasında asbest izleri bulunduğuna dair bir rapor gönderdiği belirtildi. J&J şirketinin söz konusu asbestli pudraların nereden kaynaklandığını araştırmak için soruşturma başlattığı açıklandı.
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