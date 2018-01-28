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    Provokasyona gelmeyelim oyunlarını bozalım

    AA
    28.01.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:

    Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu ve ekibi, Rotterdam’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları tarafından saldırıya uğrayan Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

    CAMİYE düzenlenen saldırının, Türklerle Kürtleri karşı karşıya getirmek olduğunu belirten Tunahan Kuzu, şunları söyledi: “Zeytin Dalı Harekatı kesinlikle Türk ve Kürt çatışması değil. Türkiye’nin, terör örgütü PKK ve yandaşı olan YPG’ye karşı mücadelesidir. Bu harekatın Rotterdam’daki bir vakfa sirayet etmesi çok üzücü bir durum. Bu gibi provokasyonlara ve oyunlara gelmememiz gerekiyor, bu oyunu bozmamız gerekiyor. Biz Denk Partisi olarak bu oyunu bozmak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz ve yapacağız.”

    CAMİLERİN DE KORUNMASI LAZIM
    “Son yıllarda sürekli terör saldırılarından bahsediliyor. Hollanda’da yapılan bu tür saldırılara baktığımız zaman camilere yapılan saldırılar ön plana çıkıyor. Hollanda’da 400 civarında cami var. Bunun 300’üne geçtiğimiz 10 yılda farklı farklı saldırılar yapıldı. Ülkedeki sinagogların korunması için haklı olarak hükümet bir buçuk milyon euro bütçe tahsis etti. Biz aynı bunun gibi camilerin de korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması için bütçe önergesi verdik. Ama maalesef bir küçük parti hariç diğer partilerin hepsi bu önergeyi reddetti.”

    Etiketler: avrupadan haberler
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