Protestoyu takip eden polis aracÄ± tasarÄ±mÄ±yla ilgi odaÄŸÄ± oldu
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de binlerce Ã¶ÄŸrencinin katÄ±lÄ±mÄ±yla iklim protestolarÄ± yapÄ±ldÄ±. GÃ¶sterilerde, elektrikli ve 360 derece kayÄ±t yapabilen polis aracÄ± tasarÄ±mÄ±yla ilgi odaÄŸÄ± oldu.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de 12 bin Ã¶ÄŸrenci hÃ¼kÃ¼metin iklim politikalarÄ±nÄ± protesto etti.
Ã‡eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve Ã§evre derneklerinin organize ettiÄŸi protestolar kapsamÄ±nda 12 bin kadar Ã¶ÄŸrenci BrÃ¼ksel'in Merkez Tren Ä°stasyonu Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.
Protestocular, ana yollarÄ± kullanarak Avrupa Parlamentosu (AP), AB Komisyonu ve AB Konseyi binalarÄ± Ã¶nÃ¼nden geÃ§erek yaklaÅŸÄ±k 5 kilometrelik yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi.
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BelÃ§ika hÃ¼kÃ¼metinin iklim politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren gÃ¶stericiler, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadele iÃ§in aÃ§Ä±k, kapsamlÄ± ve etkili politikalar uygulanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Renkli kÄ±yafetler giyen gÃ¶stericiler, "Bu dÃ¼nya hepimizin", "Ã‡evremizi temiz tutalÄ±m", "Ä°klim ve genÃ§lik bir arada" yazÄ±lÄ± pankart ve dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.
Ã–te yandan, protestolar dolayÄ±sÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gÃ¼zergahÄ±nda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±.
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Åžehir merkezi Ã§evresindeki bazÄ± yollar da trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika polisinin toplumsal olaylarÄ± izlemek Ã¼zere kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yeni araÃ§ dikkati Ã§ekti.
Elektrikli polis aracÄ±nÄ±n 360 derece kayÄ±t yapan kamerasÄ± ve ilginÃ§ tasarÄ±mÄ± ilgi odaÄŸÄ± oldu.
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