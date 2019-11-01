Protestolar yüzünden Şili iki küresel zirveyi iptal etti
ŞİLİ Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ekonomik krize yönelik protestoların ardından ülke olarak ev sahipliği yapmaya hazırlandıkları iki küresel zirveyi iptal ettiklerini açıkladı.
Şili yönetimi, metroya getirilen zam nedeniyle yaklaşık iki hafta önce patlak veren gösteriler nedeniyle kasım ayındaki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi ve aralık ayındaki Birleşmiş Milletler küresel ısınmayla mücadele zirvesine ev sahipliği yapmaktan vazgeçti.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın imzalanması beklenen APEC zirvesi bu yönüyle ayrı bir öneme sahipti. ABD Başkanı Trump, söz konusu anlaşma için yeni yer baktıklarını açıkladı. Öte yandan iklim zirvesinden vazgeçilmesi ise çevrelerin tepkisini çekti. Şili’ye gitmeyi planlayan iklim aktivistleri zirvenin yeni adresinin belli olmasını bekliyor.
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