Protesto dalgası

ÇİN yönetimine isyan eden Hong Konglu genç eylemciler dün yine sokaktaydı. Irak’ta erken seçim isteyen göstericilerin eylemi sürüyor. Protestolar nedeniyle Başbakan Said Hariri’nin istifa ettiği Lübnan’da meydanlar yine doluydu. Cezayir’de ise iktidara ve askerin siyasete karışmasına karşı yaklaşık 100 bin kişi yürüyüşe geçti.

Geçen yıl başlayan küresel iklim gösterileri sonrasında gelen Hong Kong isyanı ve onu izleyen Arap ülkeleri gösterileri uzmanları ‘Dünya bir protesto dalgasıyla mı karşı karşıya’ sorusuna yanıt bulmaya teşvik ediyor. Her ne kadar çıkış gerekçeleri farklı gibi gözükse de arka planda, işsizliklik, yolsuzluk, kamu hizmetlerinin aksaması, hayat pahalılığı, gelecek belirsizliği, eşitsizlik gibi unsurlar ortak paydayı oluşturuyor.

HONG KONG: Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde eylemler 22 haftadır sürüyor. Hong Kong ve Makau’dan anakara Çin’e suçluların iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı başlayan, ancak tasarının askıya alınmasına rağmen devam eden gösteriler, Çin’in arka bahçesinde gerçekleşiyor. 1997 yılında İngiltere’den Çin’e 50 yıl özerk kalmasıyla teslim edilen Hong Kong’da haftasonu gösteriler yükselişe geçiyor. Dün de bir parkta ailelerin katıldığı etkinlik sonrasında aktivistlerin bazı banka ve işyerlerine molotof kokteyliyle saldırması üzerine polis müdahale etti, bir anda sokak, savaş alanına döndü.

IRAK: Başbakan Adil Abdülmehdi hükümetine karşı yürütülen gösterilerin Bağdat’taki merkez üssü dün Tahrir Meydanı’nın Dicle Nehri’nin batısına bağlayan iki köprüydü. Çatışmalarda bir eylemci hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. 1 Ekim’den beri aralıklarla süren gösterilerde şimdiye kadar 250’dan fazla kişi hayatını kaybetti. Bağdat’taki eylemlerin bir diğer üssü ise 2003 yılında ABD tarafından bombalandıktan sonra boşaltılan 14 katlı bina. Pankart ve bayrakların asıldığı binada yüzlerce gösterici eylemini sürdürüyor. Şii lider Mukteda es Sadr, İran etkisine karşı hükümetin istifasını isterken İran yanlısı partiler ise Abdülmehdi’ye desteği sürdürüyor.

LÜBNAN: Lübnan’da 17 Ekim’de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle devam ediyor. Saad Hariri hükümeti, 21 Ekim’de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. 29 Ekim’de Hariri’nin istifa etmesinin ardından koalisyon ortağı Hizbullah’ın lideri Nasrallah “ABD Büyükelçiliği veya başkaları ile bağlantısı olamayan sadece Lübnanlılar tarafından verilecek kararla gerçek egemen bir hükümetin kurulmasını istiyoruz” dedi. Irak ve Lübnan’daki olaylar İran’ın Ortadoğu’daki nüfuzuna yönelik gelişmeler olarak da değerlendiriliyor.

BOLİVYA: Bolivya’da devlet başkanlığı seçimleri sonrasında başlayan protesto gösterilerinde eylemciler önceki gün La Paz’ın merkezi Plaza Murillo’da bulunan hükümet konağına girmeye çalıştı. Bolivya’da 21 Ekim’de seçimlere hile karıştırmakla suçlanan Yüksek Seçim Mahkemesinin beş bölgesel ofisinin yakılmasıyla başlayan olaylar sürüyor.

CEZAYİR’DE HEM KUTLAMA HEM EYLEM

Cezayir sokakları, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlere karşı düzenlenen halk protestoları ile Fransa sömürgesine karşı Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın başlamasının 65’inci yıl dönümünün resmi kutlamalarını bir arada yaşadı. Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösteriler 37’nci haftasında da sürüyor. Gösterilerle eş zamanlı Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın başlamasının 65’inci yıl dönümü de kutlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan, sömürgeye karşı ayaklanmanın yıl dönümünde yönetimi devirme çağrılarına cevap veren halk, başkent Cezayir’de önceki akşam daha kalabalık bir şekilde sokaklara indi. Kutlamaları başladığı sırada, törenlerin yapıldığı yere yakın olan Postane Meydanı’nda halk, “1 Kasım özgürlük meşalesi”, “Halk bağımsızlık istiyor” ve “Çetelerin denetiminde seçimlere hayır” sloganları attı. Buteflika’nın çevresinde kümelenmiş siyaset, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve yargı önünde hesap sorulmasını isteyenler gösterilerini her cuma sürdürüyor. Yeni cumhurbaşkanı seçiminin 12 Aralık’ta yapılması planlanıyor.