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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Prostat kanserine 20 dakikada terapi

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Prostat kanserine 20 dakikada terapi

İnce tüpler aracılığıyla prostattaki kanserli tümöre yüksek dozda radyoterapi uygulanmasına dayanan ‘brakiterapi’, düşük riskli hastalarda hastalığı tamamen yok etti. Tek seanslık ve sadece 20 dakikalık terapi, sağlam hücrelere zararı da minimuma düşürüyor.

İTALYA’nın Milano kentinde düzenlenen Avrupa Radyoloji ve Onkoloji konferansında sunulan bir araştırmaya göre tek seanslık ‘brakiterapi’ adı verilen yöntem prostat kanserinin çözümü olabilir. İngiltere’deki Christie Hastanesi’nden uzmanlar bu yöntemi düşük risk taşıyan prostat kanseri teşhisi konmuş erkeklere uyguladılar. 10 ila 20 dakika süren terapiden 3 yıl sonra bu kişilerde hastalık tamamen yok edildi. Orta ve yüksek risk taşıyan prostat kanseri riski taşıyanlarda ise kısmi başarı sağlandı, brakiterapi uygulanan bu hastalardan dörtte birinde kanser tekrarladı. Uzmanlar bu hastalar için daha fazla dozun gerekli olabileceğini belirtti. Brakiterapi, radyoterapinin bir türü olarak tanımlanıyor. Bu yöntemde ince tüpler yoluyla prostata doğrudan yüksek dozda radyasyon birkaç dakika boyunca gönderiliyor. Kanserli hücreler daha hassas hedeflendiği için sağlıklı dokulara radyasyon riski düşüyor. Araştırmada seansın tek seferlik olduğuna ve kanserin yan etkilerini büyük oranda azalttığına dikkat çekildi.

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