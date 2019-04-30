Prostat kanserine 20 dakikada terapi
İnce tüpler aracılığıyla prostattaki kanserli tümöre yüksek dozda radyoterapi uygulanmasına dayanan ‘brakiterapi’, düşük riskli hastalarda hastalığı tamamen yok etti. Tek seanslık ve sadece 20 dakikalık terapi, sağlam hücrelere zararı da minimuma düşürüyor.
İTALYA’nın Milano kentinde düzenlenen Avrupa Radyoloji ve Onkoloji konferansında sunulan bir araştırmaya göre tek seanslık ‘brakiterapi’ adı verilen yöntem prostat kanserinin çözümü olabilir. İngiltere’deki Christie Hastanesi’nden uzmanlar bu yöntemi düşük risk taşıyan prostat kanseri teşhisi konmuş erkeklere uyguladılar. 10 ila 20 dakika süren terapiden 3 yıl sonra bu kişilerde hastalık tamamen yok edildi. Orta ve yüksek risk taşıyan prostat kanseri riski taşıyanlarda ise kısmi başarı sağlandı, brakiterapi uygulanan bu hastalardan dörtte birinde kanser tekrarladı. Uzmanlar bu hastalar için daha fazla dozun gerekli olabileceğini belirtti. Brakiterapi, radyoterapinin bir türü olarak tanımlanıyor. Bu yöntemde ince tüpler yoluyla prostata doğrudan yüksek dozda radyasyon birkaç dakika boyunca gönderiliyor. Kanserli hücreler daha hassas hedeflendiği için sağlıklı dokulara radyasyon riski düşüyor. Araştırmada seansın tek seferlik olduğuna ve kanserin yan etkilerini büyük oranda azalttığına dikkat çekildi.
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