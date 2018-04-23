Propaganda yayını askıda
Güney Kore, ülkesinin Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bu hafta gerçekleşecek görüşmelerinden önce kuzey sınırındaki propaganda yayınlarını durdurdu.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kim ile Moon’un 27 Nisan’da bir araya geleceği zirve öncesi, sınırdaki propaganda hoparlörlerinin susturulduğunu açıkladı.
Açıklamada yayının askeri gerginliği düşürmek ve barışçıl görüşmeler için uygun ortam hazırlamak amacıyla durdurulduğu belirtildi.
Seul yönetimi, Kuzey Kore’nin 2016’nın başındaki 4. nükleer denemesinin ardından sınırdaki hoparlörlerle yüksek sesle propaganda mesajları ve Koreli pop şarkıları yayını yapmaya başlamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle