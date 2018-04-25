Programcı motivatörü
Bütün gün bilgisayar başında çalışmak zorunda kalan programcılar için Çin’de yeni bir meslek doğdu: Programcıları masaj ve sohbetle rahatlatmayı kapsayan ‘motivatörlük’...
ÇİN’de, özellikle teknoloji ve bilişim sektöründe yeni bir meslek türedi.
‘Programcı motivatörü’ denilen bu yeni meslekte çalışanlar, ofislerdeki yoğun baskı ve stresi azaltmak üzere bilişim sektöründe çalışan başta programcılar olmak üzere tüm çalışanlara masaj yapıyor, sohbet ediyorlar.
Amerikan New York Times gazetesi, Çin’in başkenti Pekin’de bir bilişim şirketinin ofisinde bu mesleği icra eden Shen Yue ile görüştü.
25 yaşındaki Shen, inşaat mühendisi olduğu halde bu mesleği seçtiğini söyleyerek, “Gerçekten zaman zaman konuşmaya ve kendileri için iş stresini azaltacak faaliyetler organize edilmesine ihtiyaç duyuyorlar” dedi.
Programcı motivatörlerin çekici olmaları ve insan psikolojisi konusunda bilgi sahibi olmaları bekleniyor.
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