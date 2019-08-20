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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Prensten para aldım’ itirafı

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‘Prensten para aldım’ itirafı

Sudan’ın devrik lideri El Beşir’in ilk kez çıkarıldığı mahkemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan 25 milyon dolar nakit aldığını itiraf ettiği açıklandı. Ömer el Beşir, Suudi Kraliyeti’nden toplamda 90 milyon dolar almış.

30 yıllık iktidarın ardından halk gösterileri ve darbeyle devrilen eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir (75), dün yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ilk kez hâkim karşısına çıktı. Başkent Hartum’daki mahkemeye getirilen Beşir’in Suudi Arabistan’dan kayıtdışı şekilde 90 milyon dolar nakit para aldığını itiraf ettiği bildirildi. Ülkeyi uzun yıllar demir yumrukla yöneten Beşir, kendisini bir kafesin içinde savunmak durumunda kaldı. 1989’da darbeyle iktidar gelen Ömer el Beşir, bu yılın başında çıkan sokak olaylarının ardından ordu tarafından görevden alınıp tutuklanmıştı.

KRAL DA YOLLAMIŞ

Sudan Askeri Geçiş Yönetimi lideri General Abdülfettah el Burhan, nisan ayında Beşir’in rezidansında yapılan aramada üç farklı para biriminde 113 milyon dolar değerinde nakit ele geçirildiğini açıklamıştı.

Mahkemenin başlangıcından hemen önce konuşan Polis Müdürü Ahmed Ali, Beşir’in Suudi Kraliyet ailesinden kendisine yönelik son ödemenin Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın temsilcileri tarafından teslim edildiğini itiraf ettiğini söyledi. Beşir’in ifadesiyle ilgili bilgi veren Ali, “Suçlanan kişi bize paranın Muhammed bin Selman tarafından devlet bütçesi dışında kullanılmak üzere gönderdiği 25 milyon dolarlık ödemenin bir parçası olduğunu söyledi” dedi. Soruşturma ekibi, Beşir’in Suudi Arabistan Kralı Abdullah (2005-15) döneminde bir kez 30, bir kez de 35 milyon dolar ödeme aldığını belirtti. S. Arabistan’ın gönderdiği paranın başka para birimlerine çevrildiği, Beşir’in söz konusu paranın nasıl harcandığını hatırlamadığı kaydedildi.

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