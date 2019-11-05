Prensten özür diledi
İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın kendi hayır kurumu ‘The Prince’s Foundation’da sergilenmesi için 105 milyon sterlin (776 milyon TL) değerinde dünyaca ünlü tabloların sahtelerini hediye ettiği ortaya çıkan İngiliz işadamı James Stunt özür diledi.
Geçtiğimiz aylarda iflas eden Stunt, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla özür dileyerek, Prens Charles’a ‘dostum’ diyebilmenin büyük bir hazine olduğunu söyledi. Prens Charles, Monet, Picasso ve Dali’ye ait tabloların sahte çıkmasının ardından eserleri geri yollamıştı.
‘YAKIŞIKLI’ TACİZİNE ALYANSLI CEVAP
Japonya’daki Rugby Dünya Kupası finalini takip etmek üzere önceki gün başkent Tokyo’ya giden İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens Harry (35), ziyaret ettiği bir okulda genç kızların kendisine “Yakışıklı” diye seslenmesi üzerine alyansını gösterdi. Tokyo ziyaretini eşi Meghan Markle ve oğlu Archie olmadan gerçekleştiren Prens Harry’nin bu hamlesi kahkahalarla karşılandı.
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