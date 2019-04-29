Prens’in sağ kolu Kahtani kayıp
AFP haber ajansı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın başdanışmanı Suud el Kahtani’nin ‘cinayetle suçlanmasına’ rağmen Cemal Kaşıkçı suikastına ilişkin görülen davada yer almadığını duyurdu.
Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında Kahtani’nin olmaması Prens’in sağ kolu olarak bilinen ismin öldürülmüş olabileceği söylentilerini beraberinde getiriyor. Suudi Arabistan Başsavcılığı, cinayetin ardından istihbarat yetkilisi Ahmed el Asiri’nin cinayeti yönettiğini, talimatların ise Kahtani tarafından verildiğini açıklamıştı. AFP haber ajansına konuşan Batılı bir yetkili, “Kahtani yargılanan 11 kişi arasında değil. Onun yokluğu ne anlama geliyor. Suudiler onu korumak mı yoksa onunla ayrı hesaplaşmak mı istiyor” ifadesini kullandı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü.
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