Prensin aşkı
Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, Amerikalı televizyon yıldızı Lindsay Lohan ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Selman iddialara göre, 1 yıldır birliktelik yaşadığı Lohan’ı özel jetine bindiriyor ve hediyelere boğuyor. Veliaht Prens’in lüks hediyeleri arasında bir de kredi kartı olduğu belirtiliyor. Lohan’ın menajeri, ikilinin 1 yıl önce Formula 1 yarışında bir araya geldiğini söyledi ve ikili arasındaki ilişki iddialarını reddetti. Lohan’ın yakın arkadaşları ise ikilinin mesajlaştığını öne sürüyor.
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