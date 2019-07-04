Prenses bu evde mi
DUBAİ Şeyhi Muhammed el Maktum’un (69) altıncı eşi Prenses Haya’nın (45), 2 çocuğuyla birlikte Londra’ya kaçtığı ve İngiltere’den sığınma talebinde bulunduğu iddia ediliyor.
Londra’nın merkezinde bir evde yaşadığı belirtilen Prenses Haya’nın Hintli milyarder Lakshmi Mittal’den 2017’de satın aldığı ev, İngiltere Kraliyet Sarayı Kensington’a da oldukça yakın bir konumda. Kaçak prenses, lüks bir cadde üzerinde yer alan evi satın alır almaz renovasyon çalışmaları için izin başvurusunda bulunmuş. Dubai Şeyhi el Maktum’un, Londra’ya kaçan eşi için “Hiçbir ilacın iyileştiremediği bir hastalığım var” dizelerini yazdığı ileri sürülüyor.
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