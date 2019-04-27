Prens William’dan iki camiye ziyaret
İngiltere tahtının iki numaralı vârisi Prens William, terör saldırılarına hedef olan Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki El Nur ve Linwood camilerini ziyaret etti.
Yeni Zelanda turu kapsamında Christchurch kentindeki Nur Camisi’nde cemaatle bir araya gelen Prens, camilere yönelik terör saldırısını ‘tasviri imkânsız bir nefret eylemi’ diye nitelendirdi. Aşırı sağcı teröristin amacına ulaşmakta başarısız olduğunu göstermek için camiyi ziyaret ettiğini belirten Prens William’a Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern eşlik etti. Yeni Zelanda halkının terör saldırılarına verdiği tepkiyi de öven Prens, “Keskin bir ıstırap anında, dik ve birlikte durdunuz. Bir trajediye verdiğiniz tepkiyle, takdire şayan bir şey başardınız” ifadelerini kullandı. Saldırılarda 50 kişi ölmüştü.
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