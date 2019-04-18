Prens William Christchurch'ü ziyaret edecek
İngiltere Veliaht Prensi William, Anzak Günü dolayısıyla gideceği Yeni Zelanda'da Christchurch şehrini ve cami saldırısı kurbanlarının ailelerini ziyaret edecek.
İngiltere Veliaht Prensi William, Anzak Günü dolayısıyla 24-25 Nisan tarihlerinde Yeni Zelanda'ya 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyareti sırasında geçtiğimiz ay 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan cami saldırılarının gerçekleştirildiği Christchurch şehrine gidecek olan William, orada saldırı kurbanlarının ailelerini ziyaret edecek.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Prens William'ın 24 Nisan'da yapacağı ziyaretini doğrulayarak ertesi gün kendisiyle birlikte Christchurch'a gideceğini bildirdi. Ardern, prensin ayrıca 15 Mart'ta gerçekleştirilen saldırılarda olay yerine gelerek ilk müdahaleyi gerçekleştiren polis ve ambulans yetkilileri ile Müslüman topluluğu da ziyaret edeceğini bildirdi.
Başbakan Ardern ziyaretin hem yerel hem de ulusal topluma destek amaçlı gerçekleşeceğini, ziyaretin saldırı kurbanlarının ailelerine ve yaralılara rahatlık vereceğini belirtti.
Prens William ve Cambridge Düşesi Yeni Zelanda'yı en son 2014'te ziyaret etmişti.
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