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    Prens, Türkiye’ye ‘şer üçgeni’ dedi mi

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 00:04 | Son Güncelleme:

    SUUDİ Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Mısır’a yaptığı ziyaret sırasında Türkiye, İran ve militan grupları ‘şer üçgeni’ diye tanımladığı öne sürüldü. Mısır’da yayınlanan Al-Şoruk gazetesine göre hafta başında Kahire’ye ziyarette bulunan 32 yaşındaki Veliaht Prens, Türkiye’yi İslami Hilafeti’ni yeniden oluşturmaya çalışmakla suçladı. Prens, Mısırlı gazete editörlerine yaptığı açıklamada, ‘günümüzde şer üçgeni, İran, Türkiye ve radikal dinci gruplardan oluşuyor’ dedi.

    Katar ile krizin uzun sürebileceğini de belirten Prens Muhammed, Katar’ı “Kahire’nin bir caddesinden bile küçük” diye niteledi. Ancak Prens, Katar’ın bu ay Suudi Arabistan’da yapılacak Arap Birliği zirvesine katılabileceğini de söyledi. Önceki gün bu iddiaların sosyal medyada yayılması üzerine Ankara’daki Suudi Büyükelçiliği’nin bir açıklama yaptığı belirtildi. İngilizce yayın yapan Daily Sabah’a göre açıklamada, “Suudi Veliaht Prensi’nin Türkiye’yi ima ederek ‘bölgedeki bazı şer güçleri’ dediği öne sürüldü. Bu ‘şer güçlerinin’ Müslüman Kardeşler ve radikal gruplar olduğunu belirtmek isteriz” dendi.

    Etiketler: Muhammed bin Selman , Suudi Arabistan , gazetehaberleri
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