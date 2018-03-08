Prens, Türkiye’ye ‘şer üçgeni’ dedi mi

Katar ile krizin uzun sürebileceğini de belirten Prens Muhammed, Katar’ı “Kahire’nin bir caddesinden bile küçük” diye niteledi. Ancak Prens, Katar’ın bu ay Suudi Arabistan’da yapılacak Arap Birliği zirvesine katılabileceğini de söyledi. Önceki gün bu iddiaların sosyal medyada yayılması üzerine Ankara’daki Suudi Büyükelçiliği’nin bir açıklama yaptığı belirtildi. İngilizce yayın yapan Daily Sabah’a göre açıklamada, “Suudi Veliaht Prensi’nin Türkiye’yi ima ederek ‘bölgedeki bazı şer güçleri’ dediği öne sürüldü. Bu ‘şer güçlerinin’ Müslüman Kardeşler ve radikal gruplar olduğunu belirtmek isteriz” dendi.