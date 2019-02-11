Prens Philip ehliyeti teslim etti
Geçen ay cipiyle içinde biri bebek üç kişinin bulunduğu bir arabaya çarpan İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in 97 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, ehliyetini kendi isteğiyle polise teslim etti.
Buckingham Sarayı’ndan yapılan resmi açıklamada Philip’in etraflıca düşündükten sonra böylesi bir karar aldığı belirtildi. Kazadan iki gün sonra emniyet kemeri takmadan tekrar araç kullanırken görüntülenen ve çarptığı aileden özür dilemeyen Prens Philip, eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Prens’in kazadan iki gün sonra tekrar araba sürmeye başlaması ve emniyet kemeri kullanmaması ise tepki çeken başka bir nokta olmuştu. Trafik kemeri takmayan Prens Philip’e trafik cezası kesilirken, daha önceki trafik kazası nedeniyle açılan soruşturma devam ediyor.
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