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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Prens Harry’den 3 gazeteye dava

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Prens Harry’den 3 gazeteye dava

İngiltere’de tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry, telefon mesajlarını “hackledikleri” gerekçesiyle üç gazeteye dava açtı.

BBC’nin haberine göre Prens Harry, The Sun, Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerini dava etti. Harry’nin davayı, telefonundaki sesli mesajların bu gazeteler tarafından yasa dışı yollarla elde edilmesi gerekçesiyle açtığı belirtiliyor. BBC’nin haberinde gazetelere yönelik suçlamalarının 2000’li yılların başında ülkede yaşanan telefon dinleme skandalıyla ilgili olabileceği iddiasına yer verildi. İngiltere’de bazı gazetelerin 2002 yılından itibaren sansasyonel haber için pek çok kişinin telefonunu yasa dışı şekilde dinledikleri ortaya çıkmıştı.

Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’da bu hafta başında Mail on Sunday gazetesini, babasına yazdığı bir mektubu yayımlaması nedeniyle dava etmişti. Prens Harry de yazılı bir açıklama yaparak, “Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu” demiş ve Markle’ın durumunu, annesi Lady Diana’nın yaşadıklarına benzetmişti.

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