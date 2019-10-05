Prens Harry’den 3 gazeteye dava
İngiltere’de tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry, telefon mesajlarını “hackledikleri” gerekçesiyle üç gazeteye dava açtı.
BBC’nin haberine göre Prens Harry, The Sun, Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerini dava etti. Harry’nin davayı, telefonundaki sesli mesajların bu gazeteler tarafından yasa dışı yollarla elde edilmesi gerekçesiyle açtığı belirtiliyor. BBC’nin haberinde gazetelere yönelik suçlamalarının 2000’li yılların başında ülkede yaşanan telefon dinleme skandalıyla ilgili olabileceği iddiasına yer verildi. İngiltere’de bazı gazetelerin 2002 yılından itibaren sansasyonel haber için pek çok kişinin telefonunu yasa dışı şekilde dinledikleri ortaya çıkmıştı.
Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’da bu hafta başında Mail on Sunday gazetesini, babasına yazdığı bir mektubu yayımlaması nedeniyle dava etmişti. Prens Harry de yazılı bir açıklama yaparak, “Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu” demiş ve Markle’ın durumunu, annesi Lady Diana’nın yaşadıklarına benzetmişti.
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