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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.10.2019 - 21:35, Son Güncelleme:

Prens Harry'den 3 gazeteye dava

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Prens Harry'den 3 gazeteye dava

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Prens Harry The Sun, Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerini dava etti.

Harry’nin davayı telefonundaki sesli mesajları bu gazeteler tarafından yasa dışı yollarla elde edilmesi gerekçesiyle açtığı belirtiliyor.

Haberde, Harry’nin gazetelere yönelik suçlamalarının 2000’li yılların başında ülkede yaşanan telefon dinleme skandalıyla ilgili olabileceği iddiasına yer verildi.

KARISI DA DAVA AÇMIŞTI

Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’da bu hafta başında Mail on Sunday gazetesini, babasına yazdığı bir mektubu yayımlaması nedeniyle dava etmişti.

Prens Harry de yazılı bir açıklama yaparak "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var." ifadelerini kullanmıştı.

Karısı Meghan Markle'ın durumunu, annesi Lady Diana'nın yaşadıklarına benzeten Harry, "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum." tepkisini göstermişti.

TELEFON DİNLEME SKANDALI

İngiltere’de medya patronu Rupert Murdoch’a ait bazı gazetelerinin editörlerinin ve yöneticilerinin 2002 yılından itibaren sansasyonel haber için aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu pek çok kişinin telefonunu yasa dışı dinledikleri ortaya çıkmıştı.

Dava sürecinde, gazete yöneticilerinin İngiliz siyasetçilerle kurdukları yakın ilişkiler de gün yüzüne çıkmıştı. Skandal sonucu, Murdoch'ın sahibi olduğu 168 yıllık "News of the world" tabloid gazetesi 2011'de kapatılmıştı.

Davada Murdoch'ın İngiltere'deki eski şirketinin eski yöneticisi Rebekah Brooks ve dönemin Başbakanı David Cameron'ın iletişim danışmanı Andy Coulson yargılanmıştı.

TAHTIN 6. SIRADAKİ VARİSİ

Prens Harry ve Meghan Markle, geçen yıl başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğü'nü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesi olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda bulunuyor.

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

Prens Harry: Maalesef karım İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu
Prens Harry: Maalesef karım İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu
 

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Son 24 saatte ne oldu? (04.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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